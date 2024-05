BURGEROORLOG. Joost Klein is gediskwalificeerd en doet NIET mee aan de Grande Finale van het Songfestival 2024. Dat laat de AVROTROS weten in een statement: "We hebben kennis genomen van de diskwalificatie door de EBU. AVROTROS vindt de diskwalificatie disproportioneel en is geschokt door de beslissing. We betreuren het enorm en komen er later inhoudelijk op terug." We weten nog steeds niet WAT er precies is gebeurd en hoe en wat en waarom, maar op deze manier hebben we er geen zin meer in vanavond. Brrrrr. Later meer.

Update 12:27 - Kontnaald Maas: "Disproportionele en schandelijke beslissing EBU."

Update 12:29 - Statement EBU: "The Dutch artist Joost Klein will not be competing in the Grand Final of this year’s Eurovision Song Contest. Swedish police have investigated a complaint made by a female member of the production crew after an incident following his performance in Thursday night’s Semi Final. While the legal process takes its course, it would not be appropriate for him to continue in the Contest. We would like to make it clear that, contrary to some media reports and social media speculation, this incident did not involve any other performer or delegation member. We maintain a zero-tolerance policy towards inappropriate behaviour at our event and are committed to providing a safe and secure working environment for all staff at the Contest. In light of this, Joost Klein’s behaviour towards a team member is deemed in breach of Contest rules. The Grand Final of the 68th Eurovision Song Contest will now proceed with 25 participating songs."

Update 12:40 - Cornald: "En nog iets: incident Joost heeft helemaal niets met Israël of Israëlische delegatie te maken. Incident stelt nauwelijks iets voor. Daarover later meer. Het is oa de ‘hel’ voor verbinder Joost Klein & zijn team." TIJGER NU HIJ TOCH AL GEDISKWALIFICEERD IS KUN JE GEWOON ZEGGEN WAT HET WAS HOOR

Update 13:04 - Ge-lukkig zeg Nikkie de Jager geeft vanavond nog wel gewoon punten

Update 13:09 - Estland zou uit solidariteit met Joost Klein overwegen NIET meer op te treden

Update 14:06 - Er is een kabinetsreactie. Mediastas Fleur Gräper (D66) zegt tegen de NOS dat het besluit 'enorm zwaar' valt en spreekt van een 'teleurstelling voor ons allemaal'.

