Nou dit is 'm dan. ONZE inzending van phénomène bilingue Claude om dit jaar tijdens het Eurovisie Songfestival alle nare Klein vibes van ons af te spoelen en weer te gaan WINNEN. En c'est la vie, soms lekt een liedje een dag voor de officiële release uit, en dat is nu dus gebeurd, bevestigt AVROTROS. "De officiële release van het nummer is morgen, dan zal Claude ook toelichten waar het C'est La Vie over gaat." Gokje: over het leven, en dat dat het is. Wij denken: gaan we de finale zeker wel mee halen, maar winnen? C'est tres difficile, mais c'est possible.