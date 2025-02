Ja Europapa is nog steeds een banger en ja we waren allemaal boos op de EBU toen Joost Klein werd gediskwalificeerd en ja dat onderzoek van het Zweedse OM is een totale farce maar tering jantje Joost Klein hou er gewoon eens over op. Als je aan een wedstrijdje meedoet, moet je je aan de regeltjes van dat wedstrijdje houden, en als het echt zo verschrikkelijk is geweest wat de EBU heeft gedaan, dan moet je uitleggen wat er nou precies zo verschrikkelijk is in plaats van Fuck the EBU 'zingen' als een hyperventilerende Corny Maas. Fuck Joost Klein man.