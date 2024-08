Vergeet Cornald Maas. Vergeet de AVROTROS. Nederland stuurt vanaf nu alleen nog maar echte opiniekanonnen naar de EBU voor keiharde onderhandelingen. Het nieuws van de Zweedse aanklager die Joost Klein niet gaat vervolgen wegens gebrek aan bewijs (wat formeel helemaal niks zegt over de diskwalificatie door de EBU, die voor zover wij kunnen nagaan en volgens de EBU zelf losstond van eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid) heeft ook de oprichter van The Hague Center for Strategic Studies bereikt. En als professor Rob zegt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven, dan kan het niet zonder gevolgen blijven. We beginnen met een speciale operatie achter de linies, die we nog plausible kunnen denyen, daarna schalen we op naar schermutselingen aan de grens, en als dat niet helpt dan gooien we kernbommen op het hoofdkwartier van de EBU. Yes sir, major Rob, sir!