Heftig nieuws vandaag voor mensen met een vogelpassie want er zijn er 32 vermist. Afgelopen sloegen vogeldieven maar liefst driemaal toe en het trekt een spoor van verslagenheid onder de vrijwilligers die de volière beheren. "Na de diefstal van vorige week zondag vernielden de dieven een dag later het gaas van de volière. Het gaas was net weer hersteld, maar in de nacht van zondag op maandag was het voor de derde keer raak en gingen de dieven zelfs nog een stapje verder. "Ze hebben nestkasten met jonge vogels erin meegenomen en ze hebben gereedschap gestolen", zegt Henk teleurgesteld. "Het gaat ze puur om het geld. Wij hebben geen vogels die veel waard zijn, omdat je weet dat zoiets kan gebeuren. Maar honderd euro is voor sommigen schijnbaar veel waard. De emotionele schade bij de vrijwilligers is groot. (...) Waar de vrijwilligers zich vorige week niet uit het veld lieten slaan, is dat gevoel na weer een diefstal verdwenen. "We hebben de zestien vogels die nog over waren ondergebracht bij een lid thuis. We voelen ons machteloos.""

Beherende vogelvereniging Aviarium heeft aangifte gedaan, en tast volledig in het duister over wie dit geboefte is. Maar een keer is toeval, twee keer is opmerkelijk, en drie keer is een patroon. De resterende vogels zijn voor hun eigen veiligheid ondergebracht bij een vrijwilliger thuis.