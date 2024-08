't Is weer bal in de Champions League van de samenleving, namelijk bij de voetbalsupporters. Kabelaar Ziggo heeft in Eindhoven een of andere reclamebanner opgehangen met daarop fans van allerlei voetbalclubs. PSV-fans gaan compleet Calimero op die banner want huuuu huuuuu huuuu er zijn ook logo's van andere clubs te zien. Grijpt zo'n ongelooflijke Delano naar de rode stift. Klikt Ziggo bij de politie. En de politie - geen tijd om een kijkje te nemen bij voetbal - komt wél een kijkje nemen bij de bekladding. En zo is de Triangle of Sadness weer helemaal compleet. Gewoon lekker NORMAAL DOEN, wanneer hebben we dat eigenlijk afgeleerd?