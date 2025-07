Als Edje Wagensveld weer al z'n 0 vrienden heeft uitgenodigd voor de groepsbarbecue is er in de verte altijd wel iemand die dat dapper vindt, de rest haalt de schouders op én dan heb je altijd een paar boeklezers die de pamper volzeiken van woede. A.K. uit Eindhoven is zo iemand. Hij wilde de feldwebel van Pegida ontvoeren, onthoofden en beelden daarvan verspreiden, om Nederland 'kankerbang' te maken. A.K. (19) zelf: "Ik bedoelde alleen maar dat hij een vervelende man is." Meneer was actief op IS-sites, bezat handleidingen om explosieven te maken en besprak doelwitten voor aanslagen: de Tweede Kamer, politiebureau's, winkelcentra. Afvalligen moesten dood, ongelovigen ook, net als homoseksuelen. GEEF DIE MAN EEN COLUMN IN HET PAROOL! A.K. zelf: "Ik ben geen verkeerde jongen." Lol.