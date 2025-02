Rustig een Koran verbranden is er tegenwoordig ook al niet meer bij! Salwan Momika afgemaakt, die knakker in Londen aangevallen, Edwin Wagensveld op de lijst. En wel op de lijst van Alperen Kesici, een 18-jarige vlegel uit Eindhoven die 'van plan zou zijn geweest om aanslagen te plegen op onder meer Pegida-voorman Edwin Wagensveld, de Tweede Kamer, politiebureaus, rechtbanken en kerken'. "De jongeman zou aanhanger zijn van de terreurorganisatie Islamitische Staat." Ach ja, het ene moment heb je hiv, het andere moment heb je aids. Naast het bespreken van massale schietpartijen, van gedachten wisselen over explosies en het verheerlijken van IS-ellende moest ook Geert Wilders het traditioneel ontgelden, met allerlei nare filmpjes op TikTok. De rechter houdt deze eenzame wolf nog even weg uit ons vrije bos: "Op het eind van de zitting werd het voorarrest van de verdachte verlengd."