De man die in Rijswijk voor de ogen van kinderen overhoop werd geschoten blijkt de Turkse randfiguur Cemil Önal, deze vrolijke vogel, zo melden De T. en het AD. Önal (41) werd in december 2023 nog aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dubbele moord in 2022: hij zou medeverantwoordelijk zijn voor de liquidatie van de Turks-Cypriotische gokbaron Halil Falyali en diens chauffeur. Önal was in het verleden accountant van Falyali. Onlangs plaatste Follow the Money nog een uitgebreid interview met 'm over illegale goksites van de Turkse autoriteiten die opereren via brievenbusfirma’s op Curaçao. Hij claimde doelwit te zijn van de Turkse staat omdat hij informatie (en tapes) zou bezitten over allerlei discutabele betalingen aan functionarissen van regeringspartijen. "De hele top van de AK-partij - van president Erdogan - zou in het nauw zijn, zo stelt een insider", lezen we in De T. En u weet al: Erdogan heeft helaas geen humor. Maar zó weinig humor?