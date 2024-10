Gaat mis in Turkije met meerdere doden en gewonden bij een aanslag op een fabriek van Turkish Aerospace Industries, een lucht- en ruimtevaartbedrijf in Ankara. Er worden schoten gelost, op beelden is een explosie te zien en de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya heeft het over 'meerdere doden en gewonden'. Later meerrr.

Update 16:00 - TRT is LIVE. Livestream ook na de klik

Update 16:07 - Hier meer beeld van de zwaarbewapende terroristen. Zo te zien een man en een vrouw

Update 16:10 - Vluchtende mensen die overhoop worden geschoten hier

Update 16:15 - In de Turkse kranten wordt alvast gewezen naar de PKK of DHKP-C. Die laatste club is een marxistisch-leninistische organisatie. Een soort Left Laser met meer bommen & granaten