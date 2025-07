Zijn groupies hebben hier al een tijdje niet meer op een brug staan juichen en er is in de tussentijd zoveel gebeurd dat je bijna zou vergeten wat een TWAT Recep Tayyip Erdogan is en wat een pleuriszooi hij en zijn islamonationalistische kliek van Turkije hebben gemaakt. Een striptekenaar en 3 andere medewerkers van het Turkse satirische weekblad LeMan zijn door de Turkse strippolitie (niet te verwarren met politiestrippers, red.) OPGEPAKT vanwege een MOHAMMEDSTRIP in het nummer van afgelopen vrijdag. Eerder op de avond werd de redactie van LeMan al bestormd door boze islamisten en het blad zelf is volop in de oepssorrysorrystand. Het gaat volgens hen om een strip waar een gast in voorkomt die Mohammed heet maar NIET de profeet Mohammed is. WE SOMMES GÉÉN CHARLIE. Voor zover wij de strip kunnen begrijpen lijkt het ook meer te gaan om een sociaal commentaar op de bevolking van Istanbul (?) dan om religiekritiek. Enfin, mensen die booswoest worden van mohammedcartoons zijn over het algemeen geen types die erg ontvankelijk zijn voor dergelijke nuances dus de volkswoede is daar, alsook het keiharde ingrijpen van Erdogans Kulturkammer. De arrestanten hangt mogelijk een flinke celstraf boven het hoofd.