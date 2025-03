Nieuwsuur vroeg zich donderdag openlijk af of Turkije afglijdt naar een dictatuur. Dan heb je toch een paar memo's gemist. De arrestatie van de burgemeester van Istanbul -zijn belangrijkste politieke uitdager- is een nieuw dieptepunt, maar de democratie was allang dood. Massale demonstraties geven een beetje hoop, maar het kan ook een laatste stuiptrekking zijn. Een Dead Cat Bounce .

Het laat zien hoe ver de lange arm van Turkije, Iran en andere streng religieuze landen via het achterdeurtje tot in onze intellectuele gemeenschap zijn doorgedrongen. We luisteren naar geweld, de pen is niet langer machtiger dan het zwaard. We moeten ons niet laten afdwalen door mensen die beweren te moeten strijden voor vrede en veiligheid die ze in 1967 en 6 oktober 2023 hadden.

De academische vrijheid werd deze maand begrensd door buitenlandse academici te beoordelen op hun afkomst , in plaats van hun onderwijs, onderzoek of publicaties. De UvA mag artikel 1 van onze grondwet eens rustig tot zich nemen. Ik ben alleen bang dat na 4,1 miljoen euro schade de rector magnificus bedankt voor verder protest geweld en sloop, leve de Universiteit van Antisemitisme .

Deze vraagstelling is een grove belediging van dertig jaar hard werk door Recip Erdogan. Een paleis met 1100 kamers neerzetten midden in een beschermd natuurgebied, is een indicator die we ook in Hongarije, Syrië, Noord-Korea en Rusland zien. De beste man werd al in 1998 veroordeeld voor opruiing met religieuze haat, hij mocht zich niet meer verkiesbaar stellen. [ x ] ongeschikt.

Gerechtelijke uitspraken negeren behoort ook tot een dictatuur. Via een grondwetswijziging werd hij toch parlementslid. Hij beloofde goed voor minderheden te zorgen en werd zo premier van alle Turken. Koerden in Turkije, Noord-Syrië en Noord Irak worden hard aangepakt, want hij wil geen autonome Koerdische regio. Behandeling van minderheden is een indicator van een dictator.

Toen hij door zijn ambtstermijnen heen was, ging hij niet rustig met pensioen, maar bleef dankzij een nieuwe reeks grondwetswijzigingen aan de macht als president. Het zou goed zijn als we in onze internationale diplomatieke betrekkingen alleen staatshoofden erkennen die dankzij de grondwet van hun voorgangers aan de macht zijn. De rest is sowieso over datum, meestal ook dictator.

Als de verkiezingsuitslag niet bevalt, organiseert Erdogan nieuwe. Hij arresteerde tijdens de theatercoup 50.000 journalisten, rechters, docenten en anderen. Hij ontsloeg 100.000 ambtenaren. Een actie die zo massaal was, met zulke grote getallen, dat het niet meer voorstelbaar is. Het wordt daardoor abstract, verliest haar nieuwswaarde en wordt gedoogd, geaccepteerd en vergeten.

Onze Ebru Umar werd in Turkije lange tijd vastgehouden vanwege haar Nederlandse columns. Ze werd daarmee het boegbeeld van hoe Turkije omgaat met tegenspraak. De boodschap is aangekomen. Bij Turken in Europa volstaat intimidatie en loopt het met een sisser af, in Turkije verdwijnt een Turk jarenlang in de kerkers. Christelijk of paars geluid wordt beantwoord met geweld en detentie.

Van de religieuze vrijheid die wij hier bieden, is daar geen sprake. De invloed van Turkije in Europa is groot, niet alleen door een netwerk van moskeeën en in Turkije opgeleide en vanuit Ankara aangestuurde imams, maar ook met intimidatie en geweld de Turkse diaspora bij te sturen. China heeft hier illegale politiebureaus om Chinese expats op de partijlijn te houden. Weg integratie.

Iran executeert oppositieleden in ballingschap te Europa. Het liefst door wat kleingeld aan een paar Oostblokkers of migranten te geven, die ze inhuren via goed versleutelde gratis platforms. Vroeger moesten buitenlandse diensten zelf zoiets opzetten om te kunnen praten met huurmoordenaars. Ons OM begint er niet aan om de opdrachtgever te achterhalen, het is een hopeloze missie.

De damsteker is een voorbeeld van een aanslag, die velen afdoen als een incident, een verwarde man. Nu.nl kopt met Oekraïense nationaliteit, later pas dat het om het Oost-Oekraïne gaat, zonder ontvoerde Oekraïense kinderen, met een geïmporteerde Russische bevolking, die Russisch moet spreken en Russisch gezind stemde in 2010. Het gebied is elf jaar in handen van het Russische leger.

Waar Westerse waarden zo min mogelijk burgerslachtoffers eisen, zijn bij vele barbaren burgerslachtoffers een doel op zich. Elk burgerslachtoffer is wraak en een manier om aan te tonen dat je nooit in onze complexe samenleving alle zachte doelen zoals toerisme of mensenmassa's kunt verdedigen. Zoals eerder werd aangetoond met grenshekken, pijpleidingen en glasvezelverbindingen.

Dit soort terroristische aanslagen zijn gemakkelijk op te zetten, het is onmogelijk en onbetaalbaar het volledige Europese grondgebied hiertegen te beveiligen. Het toont aan dat ondanks onze technische en economische voorsprong, we ons niet effectief of langdurig tegen invasie, migratie of terreur kunnen verdedigen. De hoop is dat we buigen met zelfcensuur, compromissen of weggeeffeestjes.

We lijken stekeblind hoe onze cultuur langzaamaan wordt gesloopt.