De schrik zit er in Turkije nog goed in na de megabeving van 2023, waarbij in de regio Gaziantep meer dan 50.000 mensen om het leven kwamen. Zojuist was het weer raak in Turkije, met een lagere kracht dan in 2023 (circa 6.0 à 6.2 tegenover 7.8) maar wel in een extreem dichtbevolkt gebied: Istanbul is getroffen. Journalist Pepijn Nagtzaam, die in 2023 ook al verslag deed van de aardbeving in Turkije, is in Istanbul. Hij twittert dat het huis trilde en dat mensen de straat op zijn gerend. Later meerrrr.

Update 12:09 - Livebeelden van een tv-uitzending tijdens de aardbeving hier

Update 12:12 - En videobeelden van een Twitteraar hiero

Update 12:15 - Epicentrum voor de kust bij Silivri, even ten westen van Istanbul

Update 12:23 - Volgens AP vooralsnog geen meldingen van schade of gewonden. Wel paniekbeelden en veel mensen op straat

Update 12:39 - Naschok! Tweede aardbeving van 4.9, ook ten westen van Istanbul, bij (command-c, command-v) Büyükçekmece

Update 12:49 - Het water tijdens de aardbeving

Update 12:54 - Istanbul: "We have not received any reports of serious cases due to the earthquake, and our teams are preparing for search operations"