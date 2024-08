Vervelend nieuws voor iedereen die in Turkije op de hoogte wil blijven van de nieuwste avonturen van gravinfluencer Eloise, benieuwd is naar de politieke opvattingen van cestmocro of in contact wil komen met jonge vrouwen, die ook mooie borsten hebben. Het sociale medium Instagram is daar geblokkeerd. Dit, nadat Instagram condoleances bij de dood van terroristenleider Ismail Haniyeh had verwijderd. Even tussendoor: dat soort berichten blokkeren voelt nogal arbitrair op een medium waar constant de meest verschrikkelijke crack te zien is, en ook onhandig, want nu moeten al die NOS-buitenlandredacteuren Turkse patriotten hun condoleances overbrengen via de fax. Maar ondertussen heeft onze NAVO-bondgenoot Turkije dus een dag van nationale rouw afgekondigd voor de dood van een terrorist en grijpt deze nu aan voor een conflict met Big Tech, dat alleen maar verliezers kent. Free the nipple gram!