We zijn 5 maanden verder nadat PKK-leider Abdullah Öcalan na 25 jaar gevangenis middels een deal koos voor vrijheid in ruil voor het ontwapenen van zijn hele beweging. Of hiermee echt een einde komt aan het al 40 jaar durende conflict tussen de Koerden en de Turken, een conflict waarbij 40.000 mensen het leven lieten, is de vraag. Een andere vraag is of er echt nérgens bij de PKK nog een paar AK-47's in een laatje blijven liggen. Het lijkt erop dat ze in ieder geval wel heel graag HET BEELD willen geven dat het schluss is met het gewapend verzet. Zo graag zelfs, dat ze een hele ceremonie hebben opgetuigd waarin PKK-strijders hun geweren IN EEN VUURKORF mieteren. Probeer het niet thuis, kinders.