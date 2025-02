Wollah parDON? Strijders het zit erop, en misschien ook niet. PKK-leider Adullah Öcalan (wiki) zit al 25 jaar in 't Turkse gevang, en de Turkse deal lijkt neer te komen op: vrijlating in ruil voor ontbinding van de PKK. Bovenstaand wordt zijn persverklaring voorgelezen, onderstaand de vertaalde tekst in het Engels. In de laatste alinea staat de knaller:

"I'm calling for the laying down of arms, and I take on the historical responsibility of making this call. (...) All groups must lay down their arms and the PKK must dissolve itself." Het is op dit moment onduidelijk welke toezeggingen door Turkije aan de Koerdische bevolking hier dan precies tegenover staan. Ook is het onwaarschijnlijk dat alle elementen van de PKK ook meteen gehoor zullen geven aan de oproep, maar mogelijk is het een nieuw startpunt. En mogelijk ook niet. Het conflict tussen de Turkse staat en de PKK loopt als zo'n 40 jaar en kostte zo'n 40.000 mensen het leven. Iets minder dan Gaza in een jaar (waarvan de helft Hamas).