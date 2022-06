:

Dan zit Duitsland er nog tussen he. Ik ben ook tegen de gebroken-geweertjes afbraakdoctrine die we sinds midden jaren 90 hebben gevoerd maar dan nog, conventioneel is Rusland kansloos tegen ons. Toen al en met de kennis van nu al helemaal. De aantallen destijds ten tijde van het Warschaupact waren schattingen, de kwaliteit en inzetbaarheid + moraal waren gewoon giswerk en die paar keer dat er een overloper was met een van de nieuwste "wonderwapens" stonden we telkens weer verbaast over de gebrekkige kwaliteit van die toestellen en, zoals later ook werd verklaard, de successen waren vooral aan de ervaren Sovjetpiloten zelf te danken en niet aan hun toestellen, zie bijvoorbeeld Korea.

Wat betreft de EU in Libie, dat was niet de Navo he. En de EU heeft geen eigen leger, dat was een hap-snap alliantie. En daarnaast kun je er bij zo'n operatie niet full force op gaan want dan wordt je als agressor bestempeld. Als "wij" echt wat willen hebben we een convetioneel leger ter grootte van Irak - wat toen als 4e sterkste leger ter wereld werd beschouwd - in 3 weken volledig aan gort geschoten. De enige reden dat Rusland succes in Oekraine heeft is onze terughoudendheid, het te laat opschalen, het niet toeslaan wanneer het kan ( dat konvooi ) uit angst om "betrokken" te raken.

En ja, we leveren niet wat we moeten als Nederland en we proberen ons nog steeds te drukken. Maar gode zij dank zitten wij nog steeds in het sterkste militaire bondgenootschap ter wereld en daar verandert geen fascist uit het Kremlin, Hemelse leider uit Pyongyang of Bejing, Unilevermanager uit het Torentje of willekeurig welke struikrover uit Halvemania wat aan.