Als Mark Rutte spreekt, gaat het vaak vooral om wat hij niet zegt, en waar hij omheen praat; bij CNN gaf hij na lange gesprekken met Trump aan dat de president 'erg teleurgesteld' is in de wat reactieve, afwachtende en soms afwijzende houding van zijn bondgenoten, maar weigerde te zeggen hoe bang hij is dat Amerika zich terugtrekt uit de NAVO ("Dit was een bijeenkomst van vrienden, we mogen elkaar, ik bewonder zijn leiderschap"). Trump zelf was ondertussen duidelijk op Truth: "NATO WASN’T THERE WHEN WE NEEDED THEM, AND THEY WON’T BE THERE IF WE NEED THEM AGAIN. REMEMBER GREENLAND, THAT BIG, POORLY RUN, PIECE OF ICE!!!" Op datzelfde Truth tierde hij wat over CNN en de New York Times, die een onjuist 10 puntenplan als waarheid zouden hebben gepresenteerd. Voorlopig blijven de Amerikaanse schepen, vliegtuigen en militairen in en rondom Iran tot het "echte akkoord" wordt nageleefd - "NO NUCLEAR WEAPONS and, the Strait of Hormuz WILL BE OPEN & SAFE". Iran presenteert ondertussen alternatieve routes door de Straat van Hormuz; sinds die weer open is, waagden volgens de New York Times vier schepen de gok. Ondertussen claimt Hezbollah vannacht raketten richting Israël te hebben afgevuurd, nadat Israël er de afgelopen 24 uur ontzettend huishield. Afijn, lang verhaal kort - we gaan live.

Update 08:08 - Amerika wil dat Europese landen "binnen een paar dagen" concrete plannen overleggen over de toekomstige bewaking van de Straat van Hormuz.

Update 08:16 - Raarrrrr. Minister-president van Pakistan plaatste een tweetje waarin hij Trump opriep een deadline met Iran te verlengen; dat tweetje werd voor plaatsing eerst goedgekeurd door het Witte Huis, volgens de New York Times.

Update 09:15 - Geen gewonden na raketaanval Hezbollah op Israël.

Update 09:35 - Nu we het toch over Israël hebben: die maken van de gelegenheid gebruik om 34 nederzettingen op de Westbank goed te keuren. Niet per se sympathiek.

Update 09:37 - Spanje heropent ambassade in Teheran.

Update 09:48 - BREEK. Israël claimt Hezbollah-bons Naim Qassem te hebben gedood, meldt onder andere Reuters. Voor de duidelijkheid: dat is dus de grote baas, sinds 2024, toen hij Nasrallah opvolgde. Slechte week voor de Qassempjes: gisteren schakelde Israël nog zijn neef uit.

Update 09:58 - Artikel bij Reuters is weg, dus nog maar de vraag of dit daadwerkelijk waar is. Al Jazeera meldde het ook, maar ook zij trekken de keutel weer in. Mogelijk dus tóch een goede week voor de Qassempjes.

Update 10:01 - Yep, de beste man lijkt nog te leven. Heeft er alle schijn van dat een Reuters-stagiaire deze tweet haastig heeft gelezen en verkeerd geïnterpreteerd.

Update 10:25 - Internetafsluiting in Iran duurt inmiddels 41 dagen, langste landelijke internetafsluiting tot dusver gemeten (maar dat was het al).