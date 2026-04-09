Liveblog oorlog Iran. Trump: 'Niemand, ook de NAVO niet, begrijpt er ook maar iets van', 'Iran laat maar 15 schepen per dag door de Straat van Hormuz'
Welkom bij liveblog 76, u kunt 75 hier uitzwaaien
April 9, 2026
Niemand snapt wat er in Trumps hoofd omgaat, en daarom - eerlijk als ie is - zet hij dat gewoon even in een post op Truth, zodat iedereen er fijntjes aan wordt herinnerd dat niemand snapt wat er in Trumps hoofd omgaat: "None of these people, including our own, very disappointing, NATO, understood anything unless they have pressure placed upon them!!!" Één ding weten we wel: Trump is ondanks het goede gesprek met Mark Rutte boos op de NAVO. Ondanks dat heeft hij wel de hulp ingeroepen van de NAVO-landen, waarbij hij om toezeggingen zou hebben gevraagd over hulp bij de beveiliging van de Straat van Hormuz. Ondertussen is Iran nog steeds boos op Israël naar aanleiding van de Israëlische bombardementen op Libanon, is Israël nog steeds boos op Hezbollah en ook weer op Hamas en is iedereen dus eigenlijk boos op iedereen. En hoewel er volgens Reuters vandaag pas 1 schip door de Straat van Hormuz is gegaan en het boze Iran er nu op uit is maar 15 schepen per dag door te laten, houdt het staakt-het-vuren toch stand. Daarmee is het hoog tijd om weer live te gaan.
Update 16:35 - De Israëlische MinDef Katz spreekt over een nieuwe 'veiligheidszone' in Libanon die moet bestaan uit vier linies. Een grenslijn, een verdedigingslijn, een antitanklijn en dan is er nog de Litani-rivier waar volgens Katz 'verdere infiltratie van terroristen zal worden voorkomen'.
Update 17:20 - Volgens NBC News heeft Trump aan Bibi Netanyahu gevraagd om te minderen met aanvallen in Libanon.
Update 17:31 - Rutte positief als altijd: "Nearly without exception, allies are doing everything the United States is asking."
Update 17:33 - Netanyahu kondigt aan te zullen onderhandelen met Libanon. 'De onderhandelingen zullen zich focussen op het ontwapenen van Hezbollah.' Ok veel succesn
Laatste CENTCOM-update over Operation Epic Fury?
Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/CUzaSmbZM3— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 9, 2026
Mondjesmaat door de Straat
Container (green) and tanker (red) vessel traffic through the Strait of Hormuz via @MarineTraffic since the announcement of the ceasefire shows that the few vessel transits that have occurred continued to deviate out of the main channel around the north side of Larak Island for… pic.twitter.com/exJPBqCNFl— OSINTdefender (@sentdefender) April 9, 2026
