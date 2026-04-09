Niemand snapt wat er in Trumps hoofd omgaat, en daarom - eerlijk als ie is - zet hij dat gewoon even in een post op Truth, zodat iedereen er fijntjes aan wordt herinnerd dat niemand snapt wat er in Trumps hoofd omgaat: "None of these people, including our own, very disappointing, NATO, understood anything unless they have pressure placed upon them!!!" Één ding weten we wel: Trump is ondanks het goede gesprek met Mark Rutte boos op de NAVO. Ondanks dat heeft hij wel de hulp ingeroepen van de NAVO-landen, waarbij hij om toezeggingen zou hebben gevraagd over hulp bij de beveiliging van de Straat van Hormuz. Ondertussen is Iran nog steeds boos op Israël naar aanleiding van de Israëlische bombardementen op Libanon, is Israël nog steeds boos op Hezbollah en ook weer op Hamas en is iedereen dus eigenlijk boos op iedereen. En hoewel er volgens Reuters vandaag pas 1 schip door de Straat van Hormuz is gegaan en het boze Iran er nu op uit is maar 15 schepen per dag door te laten, houdt het staakt-het-vuren toch stand. Daarmee is het hoog tijd om weer live te gaan.

Update 16:35 - De Israëlische MinDef Katz spreekt over een nieuwe 'veiligheidszone' in Libanon die moet bestaan uit vier linies. Een grenslijn, een verdedigingslijn, een antitanklijn en dan is er nog de Litani-rivier waar volgens Katz 'verdere infiltratie van terroristen zal worden voorkomen'.

Update 17:20 - Volgens NBC News heeft Trump aan Bibi Netanyahu gevraagd om te minderen met aanvallen in Libanon.

Update 17:31 - Rutte positief als altijd: "Nearly without exception, allies are doing everything the United States is asking."

Update 17:33 - Netanyahu kondigt aan te zullen onderhandelen met Libanon. 'De onderhandelingen zullen zich focussen op het ontwapenen van Hezbollah.' Ok veel succesn