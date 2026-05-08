Liveblog oorlog Iran. Gisteravond beschietingen tussen VS en Iran, Trump: 'wapenstilstand nog altijd van kracht', aanvallen waren "just a love tap"
Welkom bij Live Oplopende Spanningen in het Midden-Oosten Deel 108! Liveblog 107 tot aan 01:04 's nachts waarin de wapenstilstand bijna sneuvelde leest u hier
"Is the ceasefire with Iran still on?"@POTUS: "They trifled with us today. We blew 'em away... If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just gonna have to look at one big glow coming out of Iran — and they better sign their agreement fast." pic.twitter.com/yp74HmwZDl— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026
Even samengevat wat er gisteravond gebeurde: Iran beschuldigde Amerika ervan een Iraanse olietanker aangevallen te hebben, waarna Iran zonder succes drie Amerikaanse destroyers aanviel met raketten, drones en speedboten, en als reactie daarop viel Amerika Iraanse doelen aan op eiland Qeshm en in de stad Bandar Abbas. Dat leek even op (een aanloop naar) de hervatting van de oorlog, maar daar denkt Trump heel anders over en ziet het als 'love taps'; broederlijk gestoei vlak voor het feestmaal. Zijn meest recente, bovenstaande reactie luidt dat hij de schermutseling 'triviaal' vond en dat niemand zich af hoeft te vragen of de wapenstilstand nog van kracht is, want zodra deze eindigt zal er 'één grote gloed' te zien zijn als je naar Iran kijkt: "They trifled with us today. We blew 'em away... If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just gonna have to look at one big glow coming out of Iran — and they better sign their agreement fast." Aanvullend zegt hij: "The talks are going very well — but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They want to sign it, a lot more than I do."
Een paar uur na de Amerikaans-Iraanse schermutseling meldde het MinDef van de Emiraten ook dat hun luchtafweer actief was tegen Iraanse ballistische raketten, kruisraketten en drones. En ondertussen zijn er nog altijd zo'n commerciële 1.500 schepen vast in de Arabisch/Perzische Golf. Afijn, wij gaan weer tankers turven en live.
Update 08:37 - Makkers hoe is het aan de pomp nou slecht. Olieprijzen stijgen weer, live prijzen hier. Crude rond de $94,8 en Brent rond de $100.
Sfeerbeeld van de wapenstilstand Iraanse stijl
Iranian state-backed news outlet Press TV has released footage showing Iranian forces launching missiles and drones against three U.S. destroyers during the recent engagement in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/YbCHrNuP7g— OSINTdefender (@sentdefender) May 7, 2026
#VÎDEO - Dîmenên êrişa bi şev a Amerîkayê ya li bajarê Bender Ebasê yê Îranê#USA #Iran pic.twitter.com/qfvZmJRTev— RudawKurdi (@RudawKurdi) May 8, 2026
Ook wapenstilstand Tucker Carlson en Israël getekend!
Where are you going for vacation this summer?— ILTourBored (@ILTourBored) May 7, 2026
Take it from @TuckerCarlson and visit @Israel! pic.twitter.com/hlyc3lmKXM
