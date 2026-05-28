ZoekZoek. 17-jarige knul neemt het op voor meisjes die worden uitgescholden, wordt meteen in elkaar geslagen en beroofd door groep kerels

Dit tijdsgewricht gilt om ridders, maar ridders hebben maliënkolders en harnassen (en schilden en zwaarden, maar dit terzijde), en willekeurige knapen die zich toevallig op Rotterdam Centraal bevinden niet, en dat is dus een beetje een probleem. Is iemand eindelijk zo dapper om het op te nemen voor twee meisjes die zonder aanleiding worden uitgescholden door twee mannen, blijken de mannen onderdeel uit te maken van een roedel, die vervolgens op de held van de dag duikt om hem te mishandelen en te beroven. Alle verdachten zijn inmiddels gevonden, behalve deze knakker (met intens lelijk Gucci-petje), die een dag later in de coffeeshop doodleuk afrekende met de pinpas van het slachtoffer. Wie biedt?

Tags: zoekzoek, rotterdam, schuim
@Schots, scheef | 28-05-26 | 20:00 | 164 reacties

