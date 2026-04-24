ZoekZoek. Hufter breekt in en graait spaarpotten kinderen leeg

Puur moreel gezien niet het beste dat de mens heeft voortgebracht

Graag uw aandacht voor het tamelijk kansloze heerschap hierboven, dat op maandag 16 februari op klaarlichte dag inbreekt bij een huis op de Louis Couperusstraat in Capelle aan den IJssel. Hij steelt er onder andere een ring die verdacht veel lijkt op een verlovingsring, maar goed, die dingen gebeuren elke dag, dat is eigenlijk nog tot daaraan toe. Daarna neemt monsieur de kinderkamers onder handen en dan ben je ongetwijfeld een crackjunk maar zoals bipolariteit geen excuus is voor Kanye's antisemitisme is verslaving natuurlijk geen reden om basisscholieren te bestelen. "Als de kinderen naar bed gaan, willen ze nog even voelen hoe zwaar hun spaarpotten zijn. Dan merken ze dat ze zijn opengebroken." Kent iemand deze hufter toevallig?

Tags: zoekzoek, capelle aan den ijssel, sparen
@Schots, scheef | 24-04-26 | 13:00 | 71 reacties

