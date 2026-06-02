Zoek, zoek. Man wil op Koningsdag voorkomen dat zijn vriendin in elkaar wordt getrapt door voorbijgangers, wordt prompt zelf in elkaar gebeukt door voorbijgangers

De dingen, die voorbijgaan

Alles in het leven is van voorbijgaande aard, ook een gebroken kaak, maar het zou toch fijn zijn als voorbijgangers zich van de drang zouden weerhouden iemand er eentje te slaan. Dat lukte op Koningsdag in de Amsterdamse Spuistraat helaas niet. Eerst werd een vrouw op de grond geduwd, daarna neemt haar vriend het voor haar op, en dan moet je net voorbijgangers hebben, die houden daar niet van (zie ook deze van vorige week). Het goede nieuws: dikwijls gebeurt het ook dat voorbijgangers geen vrouwen uitschelden of mishandelen en hun ridderlijke vriendjes dus ook niet het ziekenhuis in hoeven te schoppen.

Tags: zoekzoek, voorbijgangers, spuistraat
@Schots, scheef | 02-06-26 | 14:10 | 259 reacties

Reaguursels

