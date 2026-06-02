De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Vier mannen worden gezocht voor 'EXTREEM GEWELD' gepleegd in een supermarkt te Groningen. Kijk maar effe naar de video hierboven hoe een negentienjarige jongen, die 'een opmerking' gemaakt zou hebben, de vernieling in wordt gebeukt door een roedel hyena's. "Zij hoeven niet uit Groningen of omgeving te komen, aangezien er die avond op de Grote Markt een demonstratie plaatsvond rond mensenrechten in Syrië. Daar waren veel mensen van buiten de stad op afgekomen." De mannen hebben in het politiedossier de namen C, G, H en I gekregen. U weet wel: Cornelis, Gerrit, Henkie en Ivo. Van Wely: "Volgens de politie zijn het inderdaad waarschijnlijk Syriërs." Misschien had Judith Sargentini (GroenLinks) tóch gelijk en zijn het helemaal geen IS-strijders die op vluchtelingenbootjes naar Europa komen. Het zijn gewoon compleet doorgedraaide potentiële moordenaars die hier de boel terroriseren als ze een 'opmerking' naar hun hoofd krijgen. Wat een gekkenhuis.

Instant update - Verdachte Henkie heeft zich gemeld, zo lijkt het. C, G en I blijven over

Update - Het zou gaan om een 'conflict tussen Syrische jongeren'. Daar heeft Groningen (net als de rest van Nederland trouwens) al langer last van