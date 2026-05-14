Oppassen als u net gegeten hebt, want hier komt een verschrikkelijk verhaal over een meisje van 6 dat door haar moeder is mishandeld. "Het meisje werd geslagen met een bezemsteel. Ook werd ze geschopt en kreeg ze soms voor straf langere tijd nauwelijks tot niets te eten. Ook moest ze haar eigen braaksel van de grond opeten." Volgens de moeder deed zij dit onder invloed van een vriendin, die zelf haar 7-jarige zoon ook mishandelde.

Uit de (gruwelijke) uitspraak van de rechter: "Zo heeft zij verklaard dat zij heeft geweigerd een oor van [kind 2] af te knippen, nadat vriendin [voorletter vriendin] . dat zou hebben opgedragen omdat [kind 2] volgens haar “flaporen” had zoals haar vader. Ook heeft de moeder verklaard dat zij weigerde de vingers van [kind 2] te breken toen zij daartoe opdracht kreeg. Volgens de moeder hadden dergelijke weigeringen voor haarzelf “consequenties”. Zij heeft verklaard dat zij zichzelf dan pijn moest doen, bijvoorbeeld door haar eigen haar af te branden, hetgeen zij naar eigen zeggen ook daadwerkelijk heeft gedaan. Daarnaast zou zij opdrachten hebben gekregen om vernielingen te plegen, waaronder het lek steken van autobanden van de vader, wat volgens haar eveneens is gebeurd." Ook zijn sommige mishandelingen gefilmd, waarmee de moeder van het meisje door de moeder van de jongen (die gelukkig ook niet meer thuis woont, uitspraak in die zaak hierr) werd gechanteerd.

Het meisje, dat ook regelmatig werd opgesloten in een kelder, is zelfs in een coma beland. "Op 7 februari 2026 heeft de moeder in de avond de ambulance gebeld, omdat [kind 2] bleef overgeven en haar bewustzijn verloor. De ambulance trof [kind 2] aan in een vervuilde woning en heeft een melding bij VTG gedaan. [kind 2] werd opgenomen in het ziekenhuis, waar artsen haar toestand omschreven als ernstig ziek, onverzorgd, ondervoed en uitgedroogd. Zij werd op de intensive care opgenomen, beademd en in kunstmatige coma gebracht in verband met respiratoire en circulatoire insufficiëntie en een diepe septische shock. De medische stukken vermelden onder meer ondervoeding, cardiorespiratoire insufficiëntie en biochemische ontregeling." Geen straf te hoog voor dit tuig.