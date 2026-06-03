Niet verder vertellen maar veel van die vleesvervangers van bijvoorbeeld De Vegetarische Slager zijn echt prima te doen, om maar niet te zeggen, hartstikke lekker. Goed nieuws dus voor mensen die vlees mijden, en willen dat anderen hun levensstijl overnemen. Klaarblijkelijk heeft de Burger King (goor) naast gewone hamburgers (zijn goor) nu ook vegetarische burgers (vermoedelijk eveneens goor), en maken ze daar overal in Amsterdam reclame voor. Maar! Sinds 1 mei geldt in de hoofdstad een vleesreclameverbod, en die vegetarische burgers, die dus een enorme doorbraak vormen voor mensen die vlees mijden en willen dat anderen hun levensstijl overnemen, lijken optisch heel erg op reguliere hamburgers. Dus nu hangt de halve stad vol met posters van vleesloze Burger King burgers, maar je moet heel goed kijken om dat te zien, of zo, en dus is het heel erg. Althans, ze gaan het verbod pas in 2027 handhaven, dus eigenlijk maakt het geen vegetarische gehaktbal uit, maar dat doet niets af aan de verwarring en verontwaardiging over de materie, om nog maar te zwijgen over de verwarring en verontwaardiging die weer is ontstaan over deze verwarring en verontwaardiging. Een verhaal dat alleen verliezers kent, zou je zeggen, maar dat is buiten JA21 om gedacht, want oud-fractievoorzitter Kevin Kreuger waarschuwde hier vorig jaar al voor, en dus kan JA21 doen waarin de partij het allerbest is: een filmpje op sociale media plaatsen.