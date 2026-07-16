Amsterdamse wethouder over verdubbeling hittedoden: 'airco geen oplossing want ongelijkheid en klimaatverandering'
Opmerkelijk gesprek vanuit een studio met air condition
whitewomen.mov
En u maar denken dat "hitte-ongelijkheid" tot de NRC beperkt zou blijven. Het aantal hittedoden gaat naar verwachting dan misschien VERDUBBELEN, maar laten deze zongedreven oversterfte wel gewoon netjes nivelleren. Wethouder Lian Heinhuis van uiteraard PRO Amsterdam zegt bovendien dat airco's klimaatverandering zullen verergeren, "want Europa staat gewoon letterlijk in de fik". Ook zegt ze: "Als iedereen in Amsterdam, daar is onderzoek naar geweest, een airco zou hebben in het centrum, dan wordt de buitentemperatuur tot 2 graden warmer. Dus wat je dan krijgt, is dat die mensen in het centrum die geen airco kunnen betalen, die hebben het nog heter in huis. Dus daarmee vergroot je alleen maar die ongelijkheid."
Opmerkelijk: dat onderzoek stelt dat als IEDEREEN in het centrum een airco heeft, de temperatuur met 2 graden stijgt, dus in dat scenario zijn er geen mensen die deze airco niet kunnen betalen, en daardoor lijden onder hitte-ongelijkheid. Maar goed, het klopt natuurlijk wel dat massale airco-inzet de temperatuur in wijken verhoogt, en er valt wel degelijk een discussie te voeren over tot welke verzadigingsgraad die uitruil het waard blijft. En meer bomen in de straten kunnen we altijd en overal alleen maar voor zijn.
Overigens: Nederland is al Europa's airco-kampioen. "TNO schat dat in 2030 ruim 40 procent van de huishoudens ten minste één airco heeft en dat het totaal aantal airco’s dan op circa 6,3 miljoen uitkomt. In 2021 had nog maar 20 procent van de huishoudens een airco. Bijna 90 procent van de vaste airco’s in Nederland is in de afgelopen vijf jaar geïnstalleerd."
Hele fragment na de breek.
Volgens filosoof Maarten Boudry is het hoge aantal hittedoden in Europa mede te verklaren door het beperkte gebruik van airco's. De Amsterdamse wethouder Lian Heinhuis ziet dat niet als de oplossing. "De ongelijkheid wordt dan steeds groter. Als iedereen in de Amsterdamse… pic.twitter.com/cXlonrrd6w— WNL Vandaag (@WNLVandaag) July 15, 2026
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