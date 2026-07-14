Al sinds Meindert Tjoelker hebben we in dit land met z'n allen zo'n grote bek over 'zinloos geweld', maar zo'n incident als te zien in bovenstaande video geeft wel weer aan dat we qua opgefoktheid nog een paar treden láger op de samenspelensamendelen-ladder zijn gaan staan met z'n 'allen'. Geen peuk willen geven aan een opgefokte minderjarige broerroeper en dan meteen een paar tanden uit je bek gerost krijgen. Het gebeurde natuurlijk weer in Stad van de Hoop Teringzooi Amsterdam, waar ze er nu al jaren prat op gaan dat iedereen zo lief is, maar waar onschuldige mensen die lekker met zichzelf bezig zijn bijna dagelijks op hun kop worden getimmerd door achterlijk uitschot. Misschien dat we de SCHANDPAAL maar weer eens moeten invoeren, zetten we deze kerel met z'n kop door dat ding op de Dam, voeren we 'm wat doosjes rotte eieren en kijken of z'n vrindjes de volgende keer dan hetzelfde krankzinnige gedrag vertonen.