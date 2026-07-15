Tijdens een Bulgaars avondje in een Bulgaars café, waar Bulgaars wordt gegeten, gedronken en gerookt, ontstaat ineens een Bulgaarse beukpartij als een stel Bulgaarse bullebakken bijzonder veel overlast veroorzaakt. Een andere Bulgaarse bezoeker beweegt de (vermoedelijk Bulgaarse) barman/uitbater op dat moment de politie te bellen. Maar dan keert het beestachtige Bulgaarse trio zich tegen deze bezorgde Bulgaarse burger. Die wordt al snel belaagd en krijgt een aantal fikse beuken. Is allemaal hierboven te zien op beelden van Omroep West, die zijn voorzien van Bulgaarse ondertiteling. Nou had deze bedroevende bende bij wijze van spreken in Bulgarije plaats kunnen vinden, alleen vond die plaats in de Haagse Schalk Bulgarijestraat Burgerstraat. Derhalve: ZoekZoek (tŭrsenetŭrsene)!