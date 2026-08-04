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FLITS! Rappe Rotterdammer rijdt 246 km/u (!) onder invloed van drank én drugs

En leeft nog

snelheid van 246 km/u

Je kunt het natuurlijk ook níét doen, maar de 40-jarige Rotterdammer in kwestie deed het wel: met 246 (!) km/u door de Tarzanbocht op Zandvoort over de A15 bij Papendrecht knallen met drank én drugs in z'n mik. Bassie is wel dom maar niet slim en dat wordt niet alleen bevestigd door zijn bizarre snelheid, maar ook door het feit dat hij die snelheid nou net in de week van de FLITSMARATHON aantikt. Zijn wagen werd verrassend genoeg door de politie in beslag genomen, net als zijn rijbewijs. Deze idioot zien we volgende week dus wel weer op de weg.

Tags: flits, snelheidsovertreding, 246 km/u
@Dorbeck | 04-08-26 | 13:58 | 125 reacties

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