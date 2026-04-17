Dat wij Nederlanders kampioen drugs zijn, wisten we al. Wat de favoriete drugs zijn ook. En nu zijn we als land achter het stuur beland, en wel met een met een gezonde dosis drugs. Het Nederlands Forensisch Instituut deed, nieuwsgierig als ze daar zijn, daarom eens onderzoek naar welke drugs het meest worden gebruikt in de auto, en de absolute kampioen blijkt cannabis te zijn. In de 64.000 onderzochte bloedmonsters was (cannabis) de meest voorkomende drug met een dikke 71%. Plek twee is voor de amfetamines zoals speed en xtc (30%), gevolgd door cocaïne (15%) en GHB (6.8%). Bij een vijfde werden zelfs meerdere drugs aangetroffen. Daarmee laten we die goede oude tijd van het BVO'tje definitief achter ons en willen kennelijk massaal Jim Morrison of Vincent Vega zijn. Het enige verschil: wij eindigen niet op Père-Lachaise met Rob Kemps die boven ons lijk een saai praatje houdt. Wij eindigen zonder er iets van te voelen in de berm van de A28 bij knooppunt Hattemerbroek.