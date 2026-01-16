Ferry Doedens 3 KEER betrapt op rijden met drugs op: speed, GHB en crystal meth
Het was natuurlijk al een gek verhaal. Dat je na 1x te worden gepakt tijdens het rijden met zogenaamd zeer lichte sporen van drugs in je bloed (uiteraard resten van veeel eerder en 'geen zware middelen') een taakstraf van 70 uur krijgt maar per abuis 1 briefje mist en zodoende pats boem een week in de bak belandt. Ook nog allemaal afkomstig van een BN'er waarvan we allemaal weten dat hij de hele dag snuiven belangrijker vond dan slecht acteren, waardoor hij op staande voet werd ontslagen bij GTST, waarna hij geld ging verdienen met aftrekfilmpjes. Heel erg veel geld weliswaar, maar ja het is na 'ik werk bij de belastingdienst' en 'ik ben professioneel poepvreter' wel een van de minst prettige beroepen om over te vertellen op de kringverjaardag. Maar dat verhaal dus, bleek je reinste LARIE (om niet te zeggen: JUNKENGELUL). Ferry Doedens werd in 2024 niet een keertje betrapt bij rijden onder invloed, nee, dat gebeurde wel DRIE KEER. De verboden middelen die door het OM daarbij genoemd worden zijn SPEED, GHB en CRYSTAL METH. Ook moet hij voor een van de gevallen nog eens voorkomen in maart. Kan hij weer lekker naar Bubba, of toch weer een wellicht iets zwaardere werkstraf. Dat laatste zou Ferry waarschijnlijk vervelender vinden.
