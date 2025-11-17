En dan nu allemaal weer even aandacht voor Adil A., het échte slachtoffer van de aanslag op de Haagse flat aan de Tarwekamp, waarbij, we herhalen het nog maar eens, zes mensen de dood vonden. Want die arme Adil A., bekend van een vrouw slaan en appen "Mijn wraak zal hard zijn. Je gaat iets meemaken wat jullie kk-Hollanders niet kennen en dat heeft met mijn eer te maken. Ik ga jullie laten voelen wat het betekent om een Berber zijn woede te voelen", moet van de rechter in de cel blijven. En dat, terwijl Adil A. naar eigen zeggen uiteindelijk helemaal niet heeft meegedaan aan de aanslag omdat hij 1500 euro te weinig wordt. En zo'n lieverd, zo'n schat, komt dan wéér niet vrij. Mag ie een beetje emotioneel zijn? "Tijdens het uitspreken van deze beslissing riep hij "bullshit", toen de voorzitter hem maande stil te zijn, beet hij terug: "Hou zelf je mond." Op last van de voorzitter werd hij door de parketpolitie uit de zaal gehaald en naar het cellenblok gebracht." Is dit nou die rechtsstaat. Zeg mij wat is ie waard. Wanneer iemand die van zich afbijt. Naar het cellenblok wordt verplaatst.