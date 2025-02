Hee kijk nou. Het OM verdenkt drie van de vier opgepakte mannen voor de explosie aan het Tarwekamp in Den Haag van moord danwel doodslag. "Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat ongeveer 200 liter benzine is gebruikt om brand te stichten in de bruidsmodezaak aan de Tarwekamp die het doelwit was. De benzine zou zijn uitgegoten over bruidsjurken en in het pand." De vierde verdachte Adil A., die eerder stelde dat hij op 7 december niet is meegegaan omdat hij de beloning van 1500 euro te weinig vond, wordt dus niet van moord of doodslag verdacht, maar wel van "brandstichting op 7 december en voorbereidingshandelingen voor brandstichting op 1 december". Kennelijk vindt het OM zijn verklaring geloofwaardig. Zo ziet u maar weer dat het soms kan lonen een beetje op de centen te zijn.