Meiden dit is ontzettend vervelend nieuws, zo daags na Internationale Vrouwendag, maar het heeft er alle schijn van dat Moshtag Barekzai, brein achter de aanslag op Tarwekamp die zes mensen het leven kostte en een woonwijk ruïneerde, géén ally is. Voor zover bekend was hij helemaal niet bezig met de loonkloof, interesseerde free the nipple hem geen reet en heeft hij Babygirl niet eens gezien, maar was hij wel een tikje bezitterig (en jaloers). Barekzai leerde zijn ex-geliefde en destijds eigenaar van bruidszaak Aliyahs Styling in oktober 2023 kennen via Muzmatch, een soort Tinder voor vrome moslims, reconstrueert RTL. Zoals het een man betaamt strooide hij met 'dure cadeaus, etentjes, en stopte hij haar maandelijks 2000 euro toe'. Kijk dat is weer eens wat anders dan zo'n schrale Hollander die na twee pizza's Margherita en vier glazen Rioja een tikkie stuurt voor 20 pietermannen, echt hartstikke romantisch. "Met een trucje had Moshtag het Whatsappaccount van Senna (naam gefingeerd) aan een tweede telefoon gekoppeld, legt hij in een verhoor bij de politie uit. Zo kon hij haar berichten meelezen. 'Ik keek achter de schermen gewoon mee.' Uit die berichten bleek volgens Moshtag dat Senna hem ontrouw was. Het leidde tot een 'storm van emoties' in zijn hoofd. Zijn toch al jaloerse gevoelens sloegen om in die van wraak." Nou we zijn allemaal wel eens een beetje jaloers geweest en wat doe je dan: dreigen iemand financieel kapot te maken, haar dierbaren wat aan te doen of haar winkel in de hens te steken, en als ze dan nog niet luistert, nou, dan ga je over tot actie, bij voorkeur met gezellige gelijkgestemden als Adil A. (o nee).

Een poging tot femicide, opperde de advocaat van zijn ex eerder, en 200 liter benzine geeft hem groot gelijk.