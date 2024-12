Na een explosie rond kwart over zes vanmorgen is een volledige verdieping van een drielaagse portiekflat aan de Tarwekamp in Mariahoeve, Den Haag ingestort. Het wemelt er inmiddels van de ambulances en brandweer; er wordt gezocht naar mensen die onder het puin terecht zouden zijn gekomen. Brand is nog niet meester, aangemerkt als 'grote brand'. Grip 2; veel hulpdiensten uit de regio aanwezig/onderweg. Volgens een aanwezige persfotograaf zijn 'vijf tot zeven' appartementen 'volledig weggeslagen'.

Update 08.11 Henk Krol is inmiddels wakker. Hij is ontstemd.

Update 08.14 Tot dusver zijn vier gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

Update 08.38 Specialistische reddingsgroep met hondengeleiders onderweg.

Update 08.46 Hulpdiensten houden rekening met nog circa twintig slachtoffers.

Update 09.07 Hieronder wat foto's. Heftig spul.