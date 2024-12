We gaan: niet speculeren, maar na de explosie in Mariahoeve, Den Haag die vanmorgen een portiekflat wegvaagde, scheurde iemand met piepende banden weg, en oom agent is naar 'm op zoek. Ondertussen is brand inmiddels wel meester, maar wordt onder het puin nog gezocht naar mogelijke slachtoffers. De hulpdiensten gaven eerder aan rekening te houden met circa 20 personen. Er zijn vier gewonden overgebracht naar het ziekenhuis; één van hen is een kind.