Misschien toch wel een leuke baan, pliesieagent. Soort GTA, maar dan in het echt. Op een goeie dag althans, want bovenstaande achtervolging had evengoed een agent of omstander het leven kunnen kosten. Hè, gelijk weer zo negatief. Geniet er nou gewoon even van. Sommige mensen kijken ASMR, wij kijken dit. Over fietspad, autoweg, dwars door Capelle aan de IJssel. En dan, vlak na 02:40, dat heerlijke tikje. Net een schouderduw van Jaap Stam in zijn hoogtijdagen. Wat een tijger. Maak die man/vrouw Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en snel een beetje. Heerlijk flutmuziekje eronder gemonteerd ook door onze waakzame en dienstbare gabbers, hoewel ze de heroïek daarmee eigenlijk tekortdoen. Misschien is het een idee om Jack van Gelder in te huren voor commentaar, en dan willen we dus dit soort gekrijs zodra een autoboef te water raakt. Hoe dan ook: hup politie, geniet even van de aandacht, en daarna weer als de sodemieter aan de slag. Ga boeven vangen, maar rijdt ze bij voorkeur eerst de sloot in, champs.