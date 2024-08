Agenten Basisteam Centrum klagen anoniem in geheim rapport en in NRC, 'Dit is niet wie we willen zijn'

Mooi, menselijk: dit is niet wie we willen zijn, reflecteert een woordvoerder op een geheim rapport dat, op basis van de summiere informatie die publiek is, evengoed over de jongens en meisjes van Minerva of de entourage van Lil' Kleine zou kunnen gaan. Racistisch gebbetje hier, knok- of vernielpartijtje daar, zo nu en dan een bangalijstje om de scherpe randjes eraf te halen. Denken we, want zoals wel vaker is oom agent dienstbaar, waakzaam en zo geheimzinnig als de neten. "Het rapport is niet verspreid onder agenten," schrijft NRC. "Politiemensen mogen het onderzoeksverslag alleen onder toezicht van een leidinggevende lezen en er geen foto’s van maken om uitlekken van informatie te voorkomen."

Dit is niet wie we willen zijn - dat denken wij ook altijd als we weer eens precies geweest zijn wie we ten diepste zijn en katerig op de bank onze zonden liggen te overpeinzen. Kijk, je kunt hier natuurlijk supermoralistisch over gaan doen, maar we hebben te doen met een havenstad met een alom gecultiveerd rauw randje. Een korps, geschapen naar het evenbeeld van een stad. Eigenlijk heel poëtisch en hartstikke Rotterdams. Ja toch, niet dan?