Ho alle hens aan dek op metrostation Blijdorp in Rotterdam. Daar is na melding van een 'dreigende situatie' al het metroverkeer stilgelegd. Iemand zou 'dreigende teksten' hebben geroepen. Een arrestatieteam is ter plaatse en alle reizigers worden naar verluidt een voor een uit de metro gehaald.

UPDATE - Nou jeetje dat was even spannend. Verdachte opgepakt en gebied vrijgegeven. Volgens getuigen in de T. is de dreigroeper een 'erg jonge jongen'.