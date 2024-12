Lees je weleens in de krant: iemand kreeg klappen, niemand greep in. Iemand werd uitgescholden, niemand greep in. We zijn een land geworden waarin je meteen een stoot op je bek krijgt als je wel ingrijpt, dáárom greep niemand in. In Rotterdam glipte een vent achter een jonge vrouw aan door de metropoortjes. Daar kun je dan wat van zeggen (zoals de jonge vrouw deed), maar dan mag je meteen tandjes rapen. Zó'n land zijn we geworden. En daarom grijpt niemand in, en daarom heeft het geen zin de wijsneus uit te hangen, en daarom moet je gajes kennelijk maar gewoon met rust laten.