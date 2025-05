Wat is vrijheid voor u? Is dat de vrijheid om als hobbyclub de bouw van honderdduizenden broodnodige woningen in gevaar te brengen, door te dreigen met een nieuwe reeks rechtszaken als minister Wiersma niet heel snel bij je aan tafel komt zitten om te praten over haar eigen stikstofgepruts? Wel dus voor Mobilization for the Environment (de club van Johan Vollenbroek) en de Vereniging Leefmilieu (een club waar Johan Vollenbroek in het bestuur zit). Die hebben 'samen' een brief geschreven aan minister Wiersma en die brief is vanochtend in handen gekomen van de NOS, vermoedelijk omdat Johan Vollenbroek ook bij de NOS werkt hem naar de NOS heeft gemaild. "Milieuorganisaties (twee clubs, allebei met/van Johan Vollenbroek dus, GS) willen binnen twee weken met landbouwminister Wiersma om tafel om het over haar stikstofbeleid te hebben, anders volgt een reeks nieuwe rechtszaken." Want ja. Hij had het kabinet al gewaarschuwd.