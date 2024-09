Omdat bij de laatste verkiezingen Johan Vollenbroek NUL zetels heeft gehaald, mag Johan Vollenbroek nu bepalen hoe het stikstofbeleid van het kabinet eruitziet. Zo werkt onze rechtsstaat nu eenmaal, en als u dat een beetje oneerlijk vindt dan bent u een smerige fascist. En Johan Vollenbroek is ook nog een hele sympathieke stikstofdictator, want de Vervelendste Nederlander van Nederland (©) geeft ons eerst nog een waarschuwing, voor hij het halve land platlegt. ",,Om een tsunami van juridische procedures te voorkomen en de schade voor de economie te beperken dient binnen afzienbare tijd de stikstofuitstoot in Nederland te worden gehalveerd”, eist Vollenbroek in een brief van de minister-president." Wat fijn, dat we zelfs gewaarschuwd worden. En dan gaan we NU het hele land halveren omdat er anders een paar bijen de weg niet meer kunnen vinden op een of ander stuk heide in de buurt van Maarheeze. Recht zo die gaat.