EVACUATE. Daar zit geen woord Japans bij (nou ja, op dat plaatje hierboven wel, maar, u begrijpt). Bij Japan (kaartje) was er zojuist een dikke vette BIEM (7,6) in de aarde en wat er dan nog al eens op wil volgen is een plotselinge enorme instroom van water, zegt u maar gerust een tsunami. De vorige keer (toen was er aardbeving van 9,0, maar toch) dat dat in Japan gebeurde kregen we iedere avond Diederik Samsom op tv, je moet er niet aan denken. De autoriteiten hebben iedereen aan de westelijke kust opgeroepen als de wiedeweerga op zoek te gaan naar een hoge plek. Want het water komt.