Bij een gruwelijke aardbeving in Myanmar, 7.7 op de schaal van Richter met het epicentrum in het midden van dat land, zijn mogelijk veel doden gevallen. De verwoesting is enorm, de beelden druppelen nu naar buiten. Er is veel schade aan gebouwen, huizen, wegen. De beving was ook te voelen in buurlanden China en Thailand. In Bangkok stortte een flat in aanbouw in; er liggen mogelijk tientallen bouwvakkers onder het puin. Doffe ellende. Later meer.

Update - "Thousands are believed to be trapped beneath collapsed homes and other buildings in Myanmar’s second largest city, Mandalay"

Update - Ziekenhuis in Myanmar meldt VEEL doden: "A mass casualty area". Man man