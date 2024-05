Kijk, dit zijn de religieuze conflicten die we verdienen en nodig hebben. Een fractie van een gemeenschap van 25.000 man tegen de rest. Dus, nog voordat we de casus lezen: wij zijn voor NEDERLAND. En nu benieuwd wat er eigenlijk aan de hand is en waarom we voor Nederland zijn.

"Een conflict in de Thaise boeddhistische tempel in Waalwijk leidt ertoe dat de Nederlandse voorzitter van die tempel zwaar onder vuur is komen te liggen vanuit Thailand. De Thaise ambassade in Den Haag dringt aan op zijn aftreden. (...)

Volgens bestuursvoorzitter Toine van Beek - getrouwd met een Thaise vrouw - begon de weerstand tegen zijn persoon toen hij twee jaar geleden financieel schoon schip begon te maken in de tempel. Van Beek en de andere bestuurders verdachten een monnik ervan dat hij geld van de tempel naar bankrekeningen in Thailand doorsluisde. (...)

De beschuldigingen aan zijn adres hebben inmiddels ook de Thaise televisie gehaald. In verschillende nieuwsprogramma's op landelijke tv-zenders wordt beweerd dat hij op eigen houtje een van de beter bezochte tempels van Europa zou willen verkopen voor een miljoenenbedrag (...)."

Ten eerste: Nederlandse mannen met een Thaise vrouw kunnen niks fout doen, dus Toine is onschuldig. Ten tweede, dit conflict maakt politieke vluchtelingen van mensen die al in Nederland wonen, want een van Toines medestanders vraagt nu politiek asiel aan: