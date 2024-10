Goedemorgen Nederland! Van ons, voor u: een regelrechte Volkskrant Vijfluik. De heer Wilders is 100+ dagen de Baas van Nederland, en daar zijn ze in de roomblanke pendelbus Metro Duivendrecht - DPG Gebouw Mediavaert nog steeds pissig over. Honderd dagen BOOS! Hoe krijg je het voor elkaar? Wat een leven heb je dan. Fleur op! Het is weekend. De zon schijnt.