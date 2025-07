Als we in Nederland ergens van houden, dan is het om te pas en te onpas, om onbeduidende redenen, de winkels dicht te gooien. Het liefst inclusief een vrije dag. Dat noemen we dan 'feestdagen'. Waar anderen zich druk inzetten om juist méér feestdagen te realiseren (Keti Koti, ahum), zijn de Fransen serieus aan het uitzoeken of het niet wat minder kan met dat gefeest. De regering aldaar wil ten behoeve van de staatskas 2 van de 11 officiële feestdagen schrappen en dat is volgens ING-econoom Bert Colijn ook best een lucratief idee voor bij ons. De beste man rekende uit dat het schrappen van 2 feestdagen de Nederlandse economie 2 miljard euro kan opleveren, waarvan 760 miljoen euro voor de staatskas. Daar kan je toch weer mooi een paar tanks of anderhalve klimaattafel van bekostigen. En zeg nou zelf. Wanneer vierde u voor het laatst een memorabele Hemelvaart? En ja, mensen geven rond sommige feestdagen fors geld uit, maar hebt u ooit een Goede Vrijdagcadeau gekocht? Weet u nou echt waar Pinksteren om draait? En zo ja, viert u het actief? Op beide dagen?? Nee hè? We moeten er vanaf.