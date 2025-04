Onduidelijk nog wat er precies aan de hand is, maar hier is in ieder geval sprake van een: grote storing. In Spanje worden metro's geëvacueerd, luchthavens vallen stil en iedereen is in rep en roer. Lissabon, Barcelona en Madrid zijn gevallen. Ook een zuidelijk stukje Frankrijk is het bokje. Arthur van Amerongen onbereikbaar. Snel meer.

Update 13.31 Zijn dus best veel mensen daar die hun telefoon en laptops niet goed opladen, zo blijkt.

Update 13.35 Beelden van verbaasde cq bedremmelde mensen naast een uitgevallen Spaanse metro hierr, verveelde mensen wachtend op niet langer rijdende treinen hier, chaotische verkeerssituatie hier, verward Tennis-publiek na geannuleerde wedstrijd hier, gespeculeer over mogelijke cyberaanval op twitter.

Update 14:02 Zal je altijd zien, Tuur is gewoon in Amsterdam.

Update 14:57 Storing in Frankrijk hersteld, in het noorden en zuiden van Spanje komt de boel langzamerhand weer op gang. Naar verluidt nog zo'n tien uur tot het in Spanje tot het is opgelost. Nog steeds onduidelijk waar het allemaal aan ligt.

Update 15:04 Burgemeester Madrid roept op: blijf als het ook maar even kan waar je bent, zo min mogelijk verkeer, wegen vrij houden.