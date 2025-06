Schakelen we nu over naar de Allianz Arena te München voor een potje Iberisch voetworstelen. Niet roepen: nee niet wéééér voetbal!!!11! Maar hierna is er alleen nog wielrennen wielrennen fietsen wielrennen en koersen, dus zeur niet zeau. De Nations League is de Raad van State cq Veiligheidsregio van het internationale voetbal - allemaal overbodig klojo-gedoe dat eigenlijk verboden moet worden, maar zolang landen maar blijven meedoen zitten we ermee opgescheept. Plusdaarbij: we hebben vanavond met Yamal (17) en Ronaldo (40) twee unieke wonderkinderen slash magiërs die vanavond - JE WEET HET NIET - de status van Totale Godenzoon kunnen bereiken, met bijvoorbeeld de 138ste goal. Zometeen straks op Nederland3 en STREAM. Veel plezierção!

0-1: Zubimendi '22

1-1: Mendes '25